ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве велосипедист сбил ребенка и скрылся: новые подробности

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 10:30
В Киеве велосипедист сбил ребенка и скрылся: новые подробности
В Киеве велосипедист сбил девочку (Фото: коллаж РБК-Украина)

В результате наезда девочка лишилась шести зубов

7 июля в Киеве велосипедист сбил 5-летнюю девочку, которая шла рядом с бабушкой во время прогулки. Ребенок попал под колеса велосипеда и лишился зубов. Об этом сообщил Информатор.

На перекрестке улицы Драйзера и проспекта Владимира Маяковского мужчина сбил ребенка, а после этого сбежал. В результате наезда девочка лишилась шести зубов, а также перенесла операцию на верхней челюсти.

В Киеве велосипедист сбил ребенка и скрылся: новые подробности

Отмечается, что после наезда на ребенка мужчина упал, но увидев, что девочка пострадала, сел на велосипед и сбежал. По словам родителей пострадавшей, при столкновении она потеряла 4 зуба, еще два ей удалили в больнице. 

Правоохранители разыскивают подозреваемого. Приметы: на вид 35-40 лет, вес около 120 килограмм. Был одет в черную футболку, черные шорты. При себе имел черный портфель. В случае наличия какой-либо информации, украинцев просят сообщить об этом по номеру (096) 912-93-33 или на линию "102".

Как сообщалось ранее, в Киеве в Соломенском районе водитель иномарки наехал на ногу двухлетнему ребенку. Малыша госпитализировали в детскую больницу №1.

Также мы писали о том, что в начале июня в Виннице автомобиль скорой помощи сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде.

Напомним, 7 июня в Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка. ДТП вызвало широкий резонанс в обществе. В сети появилось видео с момента инцидента, снятое камерой наблюдения. 

В ДТП в Ивано-Франковской области погибли дети: за рулем был депутат Наверное, иконка есть: сеть в шоке от ребенка за рулем машины
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь