Зашивали челюсть: в Киеве велосипедист сбил девочку и скрылся (фото)

В Киеве велосипедист сбил девочку (Фото: коллаж РБК-Украина)

Велосипедист сильно травмировал ребенка на Троещине в подземном переходе (фото)

В Киве велосипедист сбил 5-летнюю девочку в подземном переходе, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы и находится в больнице. Вопиющий случай произошел на Троещине в подземке на перекрестке улицы Драйзера и проспекта Маяковского. Об этом рассказала мама пострадавшей малышки Анастасия Прокопчук в своем Facebook.

Мужчина на велосипеде сразу просле инцидента скрылся с места. Женщина дала описание "гонщика" и обратилась с просьбой помочь его найти.

Ребенок в момент происшествия 7 июля был с бабушкой. 9 июля Прокопчук рассказала, что врачам в детской больнице №7 пришлось зашить дочери верхнюю челюсть. Девочка лишилась нескольких зубов, также у нее другие повреждения на теле.

В Киеве велосипедист сбил девочку и скрылся (Фото с Facebook-страницы Анастасии Прокопчук)

Отмечается, что бабушка и другие свидетели инцидента успели рассмотреть велосипедиста. Мужчине около 35-40 лет, вес примерно 120 кг, он был в черной футболке и черных шортах, с собой имел черный портфель.

"Возможно кто видел, знает его, помогите найти, очень важно, у ребенка сильные телесные повреждения, выбитых 4 зуба, еще два вывихнутые, которые во время операции тоже удалили, зашивали верхнюю челюсть, лежим в 7 детской больницы, на ул, Подвысоцкого. Возможно кто видел и знает этого человека, прошу позвонить на номер 0969129333", - говорится в публикации.

Также Прокопчук уточнила, что заявление в полицию написали сразу. По словам правоохранителей, сегодня - 10 июля - они будут просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы вычислить нарушителя.

В комментариях к сообщению пользователи сети шокированы произошедшим и желают пострадавшей девочке скорейшего выздоровления. Также звучат призывы довести дело до конца, найти виновного и наказать его со всей строгостью.

Пусть малышечка скорее выздоравливает!

Держитесь, Бог в помощь ребенку. Есть золотое правило, каторое гласит о том что: "Земля круглая!!!". Бог судья тому велосипедисту.

Наказать его обязательно!

Какая мразь! Оставить ребенка искалеченного и не помочь! Поправляйтесь;

Может есть видеокамеры возле перехода или рядом. Не пускайте на самотек;

Маленькой зайке скорейшего выздоровления! Моему сыну почти 8 лет и все эти годы, проходя по этому перходу, замирает сердце, не влетит ли в него неадекватный велосипедист. Что происходит регулярно, только и успеваю схватить за руку ребенка, чтоб не произошла беда... И пару дней назад в очередной раз влетели на скорости 2 велосипедиста, еле успели отскочить. И в голове были тревожные мысли, что рано или поздно произойдет беда... Очень жаль, что таки случилось плохое, и такая лапонька маленькая пострадала!

Божечки, пусть выздоравливает поскорее маленькая кроха, как же жаль ее. Урод, бумерангом пусть вернется все в 100 крат. Сволочь!

Вот как такое могло случиться, на велике сбить дитя? Люди! Что с вами не так? Выздоравливай, малышка!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, в Киеве в Соломенском районе водитель иномарки наехал на ногу двухлетнему ребенку. Малыша госпитализировали в детскую больницу №1.

Также мы писали о том, что в начале июня в Виннице автомобиль скорой помощи сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде.

Напомним, 7 июня в Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка - ДТП вызвало широкий резонанс в обществе. В сети появилось видео с момента инцидента, снятое камерой наблюдения.