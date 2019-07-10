Зашивали челюсть: в Киеве велосипедист сбил девочку и скрылся (фото)

Велосипедист сильно травмировал ребенка на Троещине в подземном переходе (фото)
В Киве велосипедист сбил 5-летнюю девочку в подземном переходе, в результате чего ребенок получил тяжелые травмы и находится в больнице. Вопиющий случай произошел на Троещине в подземке на перекрестке улицы Драйзера и проспекта Маяковского. Об этом рассказала мама пострадавшей малышки Анастасия Прокопчук в своем Facebook.
Мужчина на велосипеде сразу просле инцидента скрылся с места. Женщина дала описание "гонщика" и обратилась с просьбой помочь его найти.
Ребенок в момент происшествия 7 июля был с бабушкой. 9 июля Прокопчук рассказала, что врачам в детской больнице №7 пришлось зашить дочери верхнюю челюсть. Девочка лишилась нескольких зубов, также у нее другие повреждения на теле.
В Киеве велосипедист сбил девочку и скрылся (Фото с Facebook-страницы Анастасии Прокопчук)
Отмечается, что бабушка и другие свидетели инцидента успели рассмотреть велосипедиста. Мужчине около 35-40 лет, вес примерно 120 кг, он был в черной футболке и черных шортах, с собой имел черный портфель.
"Возможно кто видел, знает его, помогите найти, очень важно, у ребенка сильные телесные повреждения, выбитых 4 зуба, еще два вывихнутые, которые во время операции тоже удалили, зашивали верхнюю челюсть, лежим в 7 детской больницы, на ул, Подвысоцкого. Возможно кто видел и знает этого человека, прошу позвонить на номер 0969129333", - говорится в публикации.
Также Прокопчук уточнила, что заявление в полицию написали сразу. По словам правоохранителей, сегодня - 10 июля - они будут просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы вычислить нарушителя.
В комментариях к сообщению пользователи сети шокированы произошедшим и желают пострадавшей девочке скорейшего выздоровления. Также звучат призывы довести дело до конца, найти виновного и наказать его со всей строгостью.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, в Киеве в Соломенском районе водитель иномарки наехал на ногу двухлетнему ребенку. Малыша госпитализировали в детскую больницу №1.
Также мы писали о том, что в начале июня в Виннице автомобиль скорой помощи сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде.
Напомним, 7 июня в Конотопе авто начальника полиции сбило ребенка - ДТП вызвало широкий резонанс в обществе. В сети появилось видео с момента инцидента, снятое камерой наблюдения.