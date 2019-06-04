Скорая сбила школьницу на переходе в Виннице: шокирующие подробности

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Полиция открыла уголовное дело против водителя

3 июня вечером в Виннице автомобиль скорой помощи сбил девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

14-летняя девочка переезжала дорогу на велосипеде и попала под колеса кареты скорой помощи. В момент столкновения машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Отмечается, что на данный момент полиция открыла уголовное дело против водителя скорой, однако обратила внимание и на тот факт, что ребенок также нарушил правила.

Напомним, что украинцы массово пренебрегают ремнями безопасности. Это способствует увеличению аварий на дорогах. Практически 80% водителей в Украине никогда не пристегиваются, и, зачастую, именно лень является главной причиной.

Напомним, в трагическом дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 30 мая под Тернополем погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".

Ранее сообщалось, что из-за фигурантки смертельного ДТП в Харькове Алены Зайцевой снова пострадали люди.