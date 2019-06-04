ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скорая сбила школьницу на переходе в Виннице: шокирующие подробности

STYLERЖизнь    04.06.2019 - 16:49
Скорая сбила школьницу на переходе в Виннице: шокирующие подробности
Фото: РБК-Украина

Полиция открыла уголовное дело против водителя

3 июня вечером в Виннице автомобиль скорой помощи сбил девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

14-летняя девочка переезжала дорогу на велосипеде и попала под колеса кареты скорой помощи. В момент столкновения машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

 

Отмечается, что на данный момент полиция открыла уголовное дело против водителя скорой, однако обратила внимание и на тот факт, что ребенок также нарушил правила.

Напомним, что украинцы массово пренебрегают ремнями безопасности. Это способствует увеличению аварий на дорогах. Практически 80% водителей в Украине никогда не пристегиваются, и, зачастую, именно лень является главной причиной. 

Напомним, в трагическом дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в 30 мая под Тернополем погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".

Ранее сообщалось, что из-за фигурантки смертельного ДТП в Харькове Алены Зайцевой снова пострадали люди.

Под Киевом при столкновении двух маршруток пострадали 26 человек Под Киевом патрульные сбили ребенка на "зебре": видео инцидента
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь