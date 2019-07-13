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У Києві велосипедист збив дитину і втік: нові подробиці

STYLERЖиття    13.07.2019 - 10:30
У Києві велосипедист збив дитину і втік: нові подробиці
У Києві велосипедист збив дівчинку (Фото: колаж РБК-Україна)

В результаті наїзду дівчинка втратила шість зубів

7 липня в Києві велосипедист збив 5-річну дівчинку, яка йшла поруч з бабусею під час прогулянки. Дитина потрапила під колеса велосипеда і позбулася зубів. Про це повідомив Інформатор.

На перехресті вулиці Драйзера та проспекту Володимира Маяковського чоловік збив дитину, а після цього втік. В результаті наїзду дівчинка втратила шість зубів, а також перенесла операцію на верхній щелепі.

У Києві велосипедист збив дитину і втік: нові подробиці

Зазначається, що після наїзду на дитину чоловік впав, але побачивши, що дівчинка постраждала, сів на велосипед і втік. За словами батьків постраждалої, при зіткненні вона втратила 4 зуба, ще два їй видалили в лікарні.

Правоохоронці розшукують підозрюваного. Прикмети: на вигляд 35-40 років, вага близько 120 кілограм. Був одягнений у чорну футболку та чорні шорти. При собі мав чорний портфель. У випадку наявності будь-якої інформації, українців просять повідомити про це за номером (096) 912-93-33 або на лінію "102".

Як повідомлялося раніше, у Києві в Солом'янському районі водій іномарки наїхав на ногу дворічній дитині. Малюка госпіталізували в дитячу лікарню №1.

Також ми писали про те, що на початку червня у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив 14-річну дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді.

Нагадаємо, 7 червня в Конотопі авто начальника поліції збило дитину. ДТП викликала широкий резонанс в суспільстві. У мережі з'явилося відео з моменту інциденту, зняте камерою спостереження.

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