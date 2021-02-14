UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве улица возле метро превратилась в реку (видео)

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 14 февраля, в Киеве прорвало трубу рядом со станцией метро "Черниговская". Из-за большого потока воды остановилось движение транспорта и даже трамваев.

Инцидент произошел на ул. Попудренко, 52. Об этом сообщает Информатор.

Популярные новости
Снежный коллапс во Львове: город продолжает засыпать снегом пятый день (фото) 11 февраля 2021
Концерты 2021 года, которых мы особенно ждем: Hurts, Jay-Jay Johanson и другие 11 февраля 2021
Весны в Украине нормальной не будет, а тепло придет только в мае: новый прогноз 11 февраля 2021
Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в феврале: специалисты назвали дату 13 февраля 2021
Молоко может навредить здоровью: медики нашли еще одно подтверждение 13 февраля 2021
Комаровский предупредил о неправильном купании ребенка, которое грозит отравлением 10 февраля 2021
В сети рассказали о "подвигах" русских туристов на Занзибаре: как же они "бухают" и матерятся 10 февраля 2021
Украинские блогеры застряли на заснеженной дороге под Тернополем: служба спасения отказалась помогать 13 февраля 2021
Врач назвал лучшую защиту от коронавируса: эффективнее, чем обычные маски 11 февраля 2021
Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть 11 февраля 2021

В результате прорыва водопровода затопило улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается Киевводоканал.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию и опасаются, что завтра на этом месте будет каток, когда вода замерзнет.

  • Представляю какой треш там будет завтра;
  • Берем коньки, и завтра туда на каток;
  • Убирают лед... не знаю. Было реально море из воды, которое частично в лед превратилось. Во сколько был прорыв не знаю, но спустя час перекрыто было движение в обе стороны. Ехала около 12 часов;
  • Это жесть!! Конечно, все коммуникации уже гнилые, и их давно пора менять... но политика наших коммунальщиков - зачем менять, если можно залатать!
  • Текут рекой средства налогоплательщиков;
  • Судя по отсутствию пара этот водоканал порадует киевлян и гостей столицы новым ледовым стадионом;
  • Так вот почему нет воды, струйка еле в спичку с кранов течет, праздник на Матеюка;
  • Новый каток от коммунальных служб;
  • Только у нас, автомобили одновременно и личный транспорт передвижения, ледокол и кораблик.

Напомним, в Киеве прорвало трубу на улице Белицкой, после чего она превратилась в реку.

Мы также писали о том, что в Киеве посреди дороги на улице Петропавловской провалился асфальт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевнаводнение
Читайте также
Скандал с переименованием проспекта Бандеры: в Раде нашли радикальное решение
Киевлянин взорвал себя на детской площадке: друг погибшего назвал причину трагедии
Прогноз погоды