В Киеве улица возле метро превратилась в реку (видео)

Сегодня, 14 февраля, в Киеве прорвало трубу рядом со станцией метро "Черниговская". Из-за большого потока воды остановилось движение транспорта и даже трамваев.

Инцидент произошел на ул. Попудренко, 52. Об этом сообщает Информатор .

Пользователи сети прокомментировали ситуацию и опасаются, что завтра на этом месте будет каток, когда вода замерзнет.

В результате прорыва водопровода затопило улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается Киевводоканал.

Напомним, в Киеве прорвало трубу на улице Белицкой, после чего она превратилась в реку.

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