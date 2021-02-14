У Києві вулиця біля метро перетворилася на річку (відео)

Сьогодні, 14 лютого, у Києві прорвало трубу поруч зі станцією метро "Чернігівська". Через великий потік води зупинився рух транспорту та навіть трамваїв.

Інцидент стався на вул. Попудренка, 52. Про це повідомляє Інформатор .

Користувачі мережі прокоментували ситуацію і побоюються, що завтра на цьому місці буде каток, коли вода замерзне.

В результаті прориву водопроводу затопило вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається Київводоканал.

Нагадаємо, в Києві прорвало трубу на вулиці Білицькій, після чого вона перетворилася на річку.

Ми також писали про те, що у Києві посеред дороги на вулиці Петропавлівській провалився асфальт.