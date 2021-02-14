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У Києві вулиця біля метро перетворилася на річку (відео)

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 14 лютого, у Києві прорвало трубу поруч зі станцією метро "Чернігівська". Через великий потік води зупинився рух транспорту та навіть трамваїв.

Інцидент стався на вул. Попудренка, 52. Про це повідомляє Інформатор.

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В результаті прориву водопроводу затопило вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається Київводоканал.

Користувачі мережі прокоментували ситуацію і побоюються, що завтра на цьому місці буде каток, коли вода замерзне.

  • Уявляю який треш там буде завтра;
  • Беремо ковзани, і завтра туди на ковзанку;
  • Прибирають лід... не знаю. Було реально море з води, яке частково в лід перетворилося. У скільки був прорив не знаю, але через годину було перекрито рух в обидві сторони. Їхала близько 12 годин;
  • Це жесть!! Звичайно, всі комунікації вже гнилі, і їх давно пора міняти... але політика наших комунальників - навіщо міняти, якщо можна залатати!
  • Течуть рікою кошти платників податків;
  • Судячи з відсутності пара цей водоканал порадує киян і гостей столиці новим льодовим стадіоном;
  • Так ось чому немає води, цівка ледве в сірник з кранів тече, свято на Матеюка;
  • Новий каток від комунальних служб;
  • Тільки у нас, автомобілі одночасно і особистий транспорт пересування, криголам і кораблик.

Нагадаємо, в Києві прорвало трубу на вулиці Білицькій, після чого вона перетворилася на річку.

Ми також писали про те, що у Києві посеред дороги на вулиці Петропавлівській провалився асфальт.

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