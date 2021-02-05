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В Киеве улица превратилась в реку невообразимого цвета (видео)

Киев, Пятница 05 февраля 2021 14:09
В Киеве улица превратилась в реку невообразимого цвета (видео)
В Киеве затопило улицу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Подольском районе Киева затопило улицу. Это произошло в результате прорыва трубы. Улица Белицкая превратилась в огромную реку грязного цвета.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Как какао в школьной столовке выглядит этот прорыв на Белицкой. Аварийку вызвали где-то час назад, но до сих пор никого нет", - сказано в сообщении на странице.

На видео мы можем наблюдать, как прямо на проезжей части образовалась огромная грязная река, а автомобили вынуждены проезжать это препятствие.

Улицу в Киеве снова затопило

В комментариях люди отреагировали на прорыв трубы в Киеве.

  • Щас там такой айс латте будет,мама не горюй..
  • Ну таке собі какао.
  • Жах який.

Как мы ранее писали, дело о прорыве трубы возле ТГЦ Осеаn Plaza переквалифицировали на ч. 1 ст. 275. Теперь подозреваемым возможно наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет.

Также мы рассказывали, что в Черновцах прорвало магистральный водопровод, часть города осталась без воды.

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