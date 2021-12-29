ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве спасатели чуть не добили пострадавшего: уронили с высоты носилки с мужчиной (видео)

Новина українською →
Киев, Среда 29 декабря 2021 16:44
В Киеве спасатели чуть не добили пострадавшего: уронили с высоты носилки с мужчиной (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве спасатели уронили с высоты носилки с пострадавшим
Автор: Роман Мирончук

В Киеве мужчина погнался за злоумышленниками, которые украли его вещи, неудачно прыгнул на крышу гаража и травмировал ногу. Сам он слезть уже не мог и понадобилась помощь спасателей, которые его положили на носилки, но уронили с высоты.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря на улице Крещатик. На видео видно, как мужчину на ковшовых носилках пытаются спустить вниз. В какой-то момент веревка обрывается и носилки с пострадавшим падают на асфальт.

Травмированного мужчину госпитализировали в медучреждение.

Интересно, что до этого видео прессслужба КАРС "Киевская служба спасения" опубликовала фото спасения мужчины на своей странице в Facebook, а потом их все удалила.

В Киеве спасатели чуть не добили пострадавшего: уронили с высоты носилки с мужчиной (видео)В Киеве спасатели чуть не добили пострадавшего: уронили с высоты носилки с мужчиной (видео)

В Киеве мужчина получил травму, когда догонял воров (facebook.com/KARS.Kyiv)

Напомним, в Киеве на озере Тельбин на Березняках девушка каталась на коньках и провалилась под лед. Сначала ее пытались спасти несколько мужчин. Они подползли к краю и подталкивали санки, чтобы девушка могла за них зацепиться, но это ей не удалось.

К счастью на помощь приехали спасатели и спасли ее. Когда девушку вытащили из ледяной воды у нее совсем окоченели ноги - она не могла их разогнуть.

Мы также писали о том, что в Киеве собака спасла ребенка, который провалился под лед.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев спасатели
LITE
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе