У Києві рятувальники мало не добили потерпілого: впустили з висоти носилки з чоловіком (відео)

В Києві чоловік погнався за зловмисниками, які вкрали його речі, невдало стрибнув на дах гаража і травмував ногу. Сам він злізти вже не міг і знадобилася допомога рятувальників, які його поклали на носилки, але впустили з висоти.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

Інцидент стався в ніч з 27 на 28 грудня на вулиці Хрещатик. На відео видно, як чоловіка на ковшових ношах намагаються спустити вниз. У якийсь момент мотузка обривається і носилки з постраждалим падають на асфальт. Травмованого чоловіка госпіталізували до медзакладу. Цікаво, що до цього відео пресслужба КАРС "Київська служба порятунку" опублікувала фото порятунку чоловіка на своїй сторінці в Facebook, а потім їх всі видалила. У Києві чоловік отримав травму, коли наздоганяв злодіїв (facebook.com/KARS.Kyiv)