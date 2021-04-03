В Киеве прогремел мощный взрыв: новые подробности и фото с места ЧП

3 апреля около 15:43 в Соломенском районе Киева произошел взрыв газа в частном доме. В следствие инцидента обрушился второй этаж постройки. По данным спасателей, в результате события никто не пострадал, но риск повторного взрыва сохраняется.

Об этом говорится в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook .

Инцидент произошел в Жулянах на улице Карла Маркса. Здесь взорвался газ в двухэтажном здании. Спасательная операция на текущий момент не закончена, однако уже известно, что под завалами пострадавших в результате взрыва нет.

"По предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем гараже. В результате взрыва гараж уничтожен полностью и частично был поврежден соседний жилой дом и летняя кухня. Пожарные сразу приступили к разборке конструкций и поиску пострадавших. По информации владелицы гаража, в обрушившемся помещении никого не было. К месту происшествия направляется кран для того, чтобы поднять плиты перекрытия и окончательно убедиться, что там никого нет", - говорится в сообщении.

В Киеве из-за взрыва обвалился дом (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В ГСЧС Украины также отметили, что в результате взрыва также пострадал автомобиль, который стоял рядом, а также забор.

На месте происшествия задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления, а также 3 единицы техники и 17 человек спасателей КГГА.

По предварительной информации, под завалами находится несколько газовых баллонов.