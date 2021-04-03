У Києві прогримів потужний вибух: нові подробиці і фото з місця НП

3 квітня близько 15:43 у Солом'янському районі Києва стався вибух газу в приватному будинку. В наслідок інциденту обвалився другий поверх споруди. За даними рятувальників, у результаті події ніхто не постраждав, але ризик повторного вибуху зберігається.

Про це йдеться в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook .

Інцидент стався в Жулянах на вулиці Карла Маркса. Тут вибухнув газ у двоповерховій будівлі. Рятувальна операція на поточний момент не закінчена, проте вже відомо, що під завалами потерпілих внаслідок вибуху немає.

"За попередніми даними стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння в окремо розташованому гаражі. Внаслідок вибуху гараж знищено повністю та частково було пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню. Вогнеборці відразу приступити до розбирання конструкцій та пошуку потерпілих. За інформацією власниці гаражу, в приміщенні, що обвалилося нікого не було. До місця події прямує кран для того, щоб підняти плити перекриття та остаточно переконатись, що там нікого немає", - йдеться в повідомленні.

В Києві через вибух обвалився будинок (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У ДСНС України також зазначили, що в результаті вибуху також постраждав автомобіль, який стояв поруч, а також паркан.

На місці події задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу підрозділів Головного управління, а також 3 одиниці техніки та 17 осіб рятувальників КМДА.

За попередньою інформацією, під завалами знаходиться кілька газових балонів.