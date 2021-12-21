В Киеве продается поддельная красная икра: как отличить фальсификат

Уже совсем скоро Новый год и многие украинцы присматривают себе на стол красную икру. При этом мошенники знают об этом и стараются нажиться перед праздниками. Так на улицах Киева заметили поддельную икру, которую продают по акции.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов на своей странице в Facebook .

Он опубликовал фото и написал, что поддельная икра продается возле станции метро "Левобережная".

В Киеве продают поддельную красную икру (фото: facebook.com/nesmianov)

"Из новинок в мире поддельной еды! В Украине появилась не только поддельная икра с маркировкой из РФ, но уже и из Республики Беларусь", - отметил Несмиянов.

В Киеве продают поддельную красную икру (фото: facebook.com/nesmianov)

Он также подчеркнул, что мошенники продают 1 баночку имитированной икры (белковой) за 150 гривен, а 3 отдают за 300. При этом настоящая цена за такой продукт в супермаркете составляет от 17 до 40 гривен.

По словам эксперта, желающих купить дешевую "икру" много, несмотря на то, что на баночке явно видно, что это подделка.

В Киеве продают поддельную красную икру (фото: facebook.com/nesmianov)

Как отличить фальсификат

Несмиянов отметил, что в настоящей икре на упаковке должен быть указан производитель и импортер. Также, текст должен быть переведен на украинский язык.

Эксперт добавил, что больше всего поддельной икры продают на улицах и в интернете.

Где лучше всего покупать икру

Несмиянов советует покупать икру в профильных магазинах или супермаркетах. В некоторых магазинах есть икра без консервантов.