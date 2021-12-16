Предновогодние акции в супермаркетах: как чаще всего обманывают покупателей

В украинских супермаркетах начались распродажи и акции к новогодним праздникам. Однако покупателям стоит быть предельно внимательными при таких покупках, так как часто товар может оказаться некачественным.

Как чаще всего обманывают покупателей в канун больших праздников, рассказали в издании RadioTrek.

Предпраздничные распродажи и акции в больших супермаркетах и магазинах используют для того, чтобы избавиться от товара, который залежался.

Проверяйте срок годности и дату изготовления

Также среди такого товара могут попадаться продукты, у которых скоро заканчивается срок годности. Их выставляют на полки с существенной скидкой, чтобы привлечь внимание покупателей.

Эти приводит к тому, что в корзинах и тележках у покупателей вместе со стандартным набором продуктов к празднику, оказывается и неликвид.

Товары с просроченным сроком годности можно часто встретить на полках в период резкого роста спроса. Особенно это касается тех товаров, которые в другое время спросом не сильно пользуются.

Как отмечает председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова, покупатель должен внимательно рассматривать продукцию. Необходимо перед покупкой проверять на наличие дефектов, так как они могут быть тщательны скрыты.

Продукты питания нужно проверить на конечный срок годности и стоит обратить внимание также на дату производства. Особенно это касается тех товаров, которые предлагают по сильно сниженным ценам.

Чаще всего возникают проблемы при покупке деликатесов

"Недавно во время одного из рейдов, мы обнаружили красную рыбу. Она была с нормальным сроком годности, но по акции. Сначала мы не поняли, в чем дело. Но потом заметили, что повреждена упаковка", - рассказала Куликова.

Она добавила, что внутри упаковки они обнаружили плесень – в том месте, где рыба соприкасалась с фольгой.

"Когда берешь продукт, этого увидеть нельзя. А на самом деле там есть проблемы. И такую продукцию употреблять нельзя", - подчеркнула эксперт.

Она призвала покупателей быть осторожнее, так как накануне праздников в супермаркетах настоящий ажиотаж и периодически на полки "выбрасывают" неликвидную продукцию, которую стоило бы просто списать.