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У Києві продається підроблена червона ікра: як відрізнити фальсифікат

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Київ , Вівторок 21 грудня 2021 19:17
У Києві продається підроблена червона ікра: як відрізнити фальсифікат Колаж РБК-Україна: у Києві продають підроблену червону ікру
Автор: Роман Мирончук

Вже зовсім скоро Новий рік і багато українців вибирають собі на стіл червону ікру. При цьому шахраї знають про це і намагаються нажитися перед святами. Так на вулицях Києва помітили підроблену ікру, яку продають по акції.

Про це розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов на своїй сторінці в Facebook.

Він опублікував фото і написав, що підроблена ікра продається біля станції метро "Лівобережна".

У Києві продається підроблена червона ікра: як відрізнити фальсифікат

У Києві продають підроблену червону ікру (фото: facebook.com/nesmianov)

"З новинок у світі підробленої їжі! В Україні з'явилася не тільки підроблена ікра з маркуванням з РФ, але вже і з Республіки Білорусь", - зазначив Несміянов.

У Києві продається підроблена червона ікра: як відрізнити фальсифікат

У Києві продають підроблену червону ікру (фото: facebook.com/nesmianov)

Він також підкреслив, що шахраї продають 1 баночку імітованої ікри (білкової) за 150 гривень, а 3 віддають за 300. При цьому справжня ціна за такий продукт в супермаркеті становить від 17 до 40 гривень.

За словами експерта, охочих купити дешеву "ікру" багато, незважаючи на те, що на баночці явно видно, що це підробка.

У Києві продається підроблена червона ікра: як відрізнити фальсифікат

У Києві продають підроблену червону ікру (фото: facebook.com/nesmianov)

Як відрізнити фальсифікат

Несміянов зазначив, що в справжній ікрі на упаковці повинен бути вказаний виробник і імпортер. Також, текст має бути перекладений українською мовою.

Експерт додав, що найбільше підробленої ікри продають на вулицях і в інтернеті.

Де найкраще купувати ікру

Несміянов радить купувати ікру в профільних магазинах або супермаркетах. У деяких магазинах є ікра без консервантів.

Нагадаємо, ми писали, як відрізнити справжню червону ікру від підробки за допомогою народних методів.

Ми також писали про те, як найчастіше обманюють покупців у супермаркетах.

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