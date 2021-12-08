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Отличаем настоящую красную икру от подделки: самые быстрые и верные способы

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 10:22
Отличаем настоящую красную икру от подделки: самые быстрые и верные способы Фото: Как отличить красную икру от подделки (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Близится Новый год, и многие украинцы уже составляют меню и списки для поездки в супермаркет. Конечно же многие побалуют себя бутербродами с красной икрой. Поскольку это удовольствие недешевое, особенно обидно получить вместо натурального рыбного продукта баночку с имитацией.

Как отличить настоющую икру от дешевой подделки - читайте ниже в нашем материале Styler.

Самый простой способ - добавьте икру в горячую воду

Налейте в стакан горячую воду и положите туда чайную ложку икры. Подделка либо полностью растворится, либо на поверхности образуется жирная пленка.

Икринки поддельной икры не содержат белок и в кипятке не меняются, а плавают в ней целиком и на поверхности появляются масленые пятна.

А вода, в которую добавили настоящую икру, станет мутно-белой, поскольку продукт содержит очень много белка.

Залейте перекисью

Похожая реакция произойдет и при контакте икры с перекисью водорода. Натуральная икра побелеет, а подделка останется того же цвета.

Заморозьте и разморозьте

После этого в натуральной икре сохранятся все видимые признаки икры. В искусственной - икринки потеряют свою форму и внешне она будет выглядеть совсем непривлекательно.

Оцените визуально и понюхайте

Икринки в банке с имитацией всегда имеют одинаковую форму, а в натуральной икре они разных размеров.

По запаху натуральная икра должна пахнуть рыбой, а имитация лишь слегка будет пахнуть или не пахнуть рыбой вовсе.

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