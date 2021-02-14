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В Киеве и Одессе автомобилисты сделали яркие валентинки из машин

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 22:43
В Киеве и Одессе автомобилисты сделали яркие валентинки из машин Валентинка из машин (фото: instagram.com/sunrayproduction)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве на парковке одного из торговых центров автомобилисты выстроили 110 машин в большую фигуру в форме сердца. Это было приручено ко Дню святого Валентина.

Фото опубликовали в Instagram-аккаунте Sunray Production.

В Киеве и Одессе автомобилисты сделали яркие валентинки из машинВ Киеве и Одессе автомобилисты сделали яркие валентинки из машинВ Киеве и Одессе автомобилисты сделали яркие валентинки из машин

Валентинка из машин (фото: instagram.com/sunrayproduction)

"Всех с Днем святого Валентина! Любите, будьте любимы и всегда такими же креативными, активными и командными", - написали организаторы флешмоба.

В Одессе прошла похожая акция, но в ней взяло участие 20 автомобилей Mini Cooper. Видео с Одессы появилось в Telegram-канале "Украина в шоке".

Напомним, в Харькове засияла елка из авто рекордных размеров. Автовладельцы устроили грандиозный новогодний праздник и установили новый рекорд. Водители выстроили свои транспортные средства в виде новогодней елки. При этом было задействовано 1065 авто.

Очередь из водителей, которые приехали приобщиться к мероприятию, составила несколько километров. Для этого автомобили украсили новогодними гирляндами, а на крыше некоторых разместили живые елки.

Рекорд зафиксировали на фото и видео не только традиционно, но и с высоты птичьего полета.

Ранее мы писали о том, что в Киеве заметили необычный автомобиль в гирляндах. Во время движения на авто мигали новогодние гирлянды. Такая праздничная иллюминация дарила особенное новогоднее настроение.

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