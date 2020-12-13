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В Киеве заметили необычный автомобиль в гирляндах (видео)

Київ, Воскресенье 13 декабря 2020 09:36
В Киеве заметили необычный автомобиль в гирляндах (видео)
По Киеву ездит новогоднее авто (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

Новогодние праздники все ближе и все больше людей готовятся к ним, создавая себе рождественскую атмосферу. Оказалось, что новогодними гирляндами можно украшать не только елки и дома, но и автомобили.

Такое необычное авто заметили киевляне и опубликовали соответствующее видео в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Автомобиль, который сияет яркими огоньками, двигался по улицам столицы. На кадрах видно, что авто было украшено, словно новогодняя елка.

Во время движения на автомобиле мигают новогодние гирлянды. Такая праздничная иллюминация дарит особенное новогоднее настроение.

В Киеве заметили авто в новогодних гирляндах (видео: Youtube.com)

Напомним, украинцы ошарашили планами празднования Нового года. Мнения граждан по поводу праздников разделились.

Ранее врач раскрыл секрет, как встретить Новый год и не заразиться коронавирусом.

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