В Харькове засияла елка с авто рекордных размеров (фото, видео)

Необычную елку в Харькове сделали из более тысячи авто (фото: t.me/kharkiv_1654)

В Харькове 25 декабря автовладельцы устроили грандиозный новогодний праздник и установили очередной рекорд. Водители выстроили свои транспортные средства в виде новогодней елки. На все праздничное дерево ушло 1065 авто.

Как говорится в Telergam-каналах "Харьков 1654" и "Труха", очередь из водителей, приехавших приобщиться к мероприятию, составила несколько километров. Сам флешмоб устроили на парковке стадиона "Металлист".

Как свидетельствуют опубликованные фото, для флешмоба автомобили украсили новогодними гирляндами, а на крышу некоторых даже положили живые елки.

В Харькове водители построили рекордно большую елку со своих авто (фото: t.me/kharkiv_1654)

Организаторы праздника рассказали, что рекорд зафиксировали на фото и видео не только традиционно, но и с высоты птичьего полета, используя квадрокоптер.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо было приехать на автомобиле и, руководствуясь рекомендациями организаторов, припарковать его в определенном месте, чтобы выстроиться в автоелку. Кроме того, в этом году из-за пандемии на мероприятии следили за карантинными мерами.

Рекордная елка из авто в Харькове (видео: Youtube.com)

В результате 1065 автомобилей создали елку, длиной 233 метра и шириной 96 метров.

К слову, такое мероприятие проводят не впервые, но такого масштаба оно достигло только в этом году. В прошлом году необычную елку построили из только 348 авто.

Наибольшую автоелку в истории Украины построили в Харькове (фото: t.me/kharkiv_1654)

Аналогичную акцию параллельно проводили и в Киеве. В столице новогоднее дерево собрали из 700 авто.

Напомним, в Киеве заметили необычный автомобиль в гирляндах.

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