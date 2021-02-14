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У Києві та Одесі автомобілісти зробили яскраві валентинки з машин

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 22:43
У Києві та Одесі автомобілісти зробили яскраві валентинки з машин Валентинка з машин (фото: instagram.com/sunrayproduction)
Автор: Роман Мирончук

У Києві на парковці одного з торгових центрів автомобілісти вистроїли 110 машин у велику фігуру у формі серця. Це було приручено до Дня святого Валентина.

Фото опублікували у Instagram-акаунті Sunray Production.

У Києві та Одесі автомобілісти зробили яскраві валентинки з машинУ Києві та Одесі автомобілісти зробили яскраві валентинки з машинУ Києві та Одесі автомобілісти зробили яскраві валентинки з машин

Валентинка з машин (фото: instagram.com/sunrayproduction)

"Всіх з Днем святого Валентина! Кохайте, будьте коханими і завжди такими ж креативними, активними і командними", - написали організатори флешмобу.

В Одесі відбулася схожа акція, але в ній взяло участь 20 автомобілів Mini Cooper. Відео з Одеси з'явилося в Telegram-каналі "Україна в шоці".

Нагадаємо, в Харкові засяяла ялинка з авто рекордних розмірів. Автовласники влаштували грандіозне новорічне свято і встановили новий рекорд. Водії вистроїли свої транспортні засоби у вигляді новорічної ялинки. При цьому було залучено 1065 авто.

Черга водіїв, які приїхали долучитися до заходу, склала кілька кілометрів. Для цього автомобілі прикрасили новорічними гірляндами, а на даху деяких розмістили живі ялинки.

Рекорд зафіксували на фото і відео не тільки традиційно, але і з висоти пташиного польоту.

Раніше ми писали про те, що в Києві помітили незвичайний автомобіль в гірляндах. Під час руху на авто блимали новорічні гірлянди. Така святкова ілюмінація дарувала особливе новорічний настрій.

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