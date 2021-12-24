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В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото)

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 19:57
В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото) Коллаж РБК-Украина: в Андреевской церкви ветер сломал стекло в люкарне купола
Автор: Владимир Костырин

В Киеве из-за сильных порывов ветра пострадала знаменитая Андреевская церковь - было повреждено стекло в металлической раме люкарни купола. Для ремонтных работ на такой высоте приглашали промышленных альпинистов.

Об этом 24 декабря рассказал первый заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в Facebook.

Процесс замены стекла проходил также в непростых погодных условиях.

"Так сложно стекло в окне мы еще не ремонтировали", - отметил Кириленко.

В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото)

В Киеве ветер повредил стекло в металлической раме люкарни купола Андреевской церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Альпинистам сначала потребовалось совершить наружное поднятие к куполу в зимних условиях, затем провести чистку металлической рамы замазки и остатков стекла, снять шаблон шипки.

После ремонтники приступили к моделированию и вырезанию стекла, а также к монтажу.

В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото)В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото)

Ремонтные работы по замене поврежденного стекла на куполе Андреевской церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

"Практически сюжет для сериала на Discovery", - прокомментировал ситуацию Кириленко, и добавил, что сюжет о работах достоин подачи "заявки на Оскар".

В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото)В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото)В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото)

Промышленные альпинисты ремонтировали поврежденное окно люкарни купола Андреевской церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Причина "вандализма" стихии

В комментариях к публикации высказывают предположение, что стекло могло быть повреждено вследствие "комплекса факторов":

  1. "Коэффициент температурного расширения стали на 25% больше чем стекла.
  2. Наверняка все клеилось на какую-то колхозную замазку, которая держала как могла.
  3. Немного дунул ветер и создал разницу давлений.

Самая слабая стекляшка и отвалилась. Думаю, остальные тоже имеют шанс повторить этот сценарий", - пишет руфер с ником Artur Miller.

В Киеве из-за непогоды пострадала Андреевская церковь: в куполе треснуло стекло (фото)

Андреевская церковь в Киеве (фото: РБК-Украина, Андрей Коваль)

Справка: Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская" является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения. Православный храм в честь апостола Андрея Первозванного был построен в барокковом стиле по проекту Растрелли в 1747-1753 годах.

Несколько лет назад были проведены реставрационные работы внутри храма. До этого интерьер церкви поверхностно реставрировали в 1999 году, а комплексно - в 80-х годах прошлого века.

В январе 2019 года в Андреевской церкви экзарх Вселенского патриарха Варфоломея в Украине епископ Иларион провел первое после получения Томоса богослужение в храме, как раз на Рождество.

Ранее сообщалось, что в ноябре произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры в двухэтажном здании.

Напомним также, в сентябре произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве.

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