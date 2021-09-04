В Киеве горел столетний костел Святого Николая: что известно
В Киеве вечером 3 сентября загорелся столетний костел Святого Николая. Сейчас пожар в историческом религиозном здании ликвидировали, но огонь успел наделать значительный ущерб.
Подробнее о пожаре - в материале РБК-Украина.
Что произошло
После 22:00 появилась информация, что в Киеве горит костел Святого Николая, который расположен в Печерском районе. На место происшествия тотчас же отправились спасатели.
Изначально сообщалось, что пожар возник между первым и вторым этажами, но позже стало известно, что огонь перекинулся на крышу.
Огонь ликвидировали в 23:26. В результате огня люди не пострадали, но пожар успел нанести серьезных повреждений внутри здания.
Фото: пожар в костеле Святого Николая (dsns.gov.ua)
Какие повреждения получил костел
Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, в результате пожара повреждение получило внутреннее убранстве исторического здания.
В то же время, по данным ГСЧС, огонь повредил орган, который установлен в костеле. На видео, которое разместил мэр Киева Виталий Кличко, можно увидеть, что орган получил очень сильные повреждения, а также в костеле упала люстра.
Спасательные службы города и специалисты ГСЧС локализовали пожар в костеле Святого Николая. Пострадавших нет.Posted by Виталий Кличко on Friday, September 3, 2021
В Министерстве культуры заявили, что уже оценивают степень повреждения органа. На месте происшествия также работают правоохранители, чтобы выяснить причины возникновения огня.
Фото: огонь нанес ущерб внутреннему убранству костела (t.me/dsns_telegram)
Возможная причина возгорания
Как рассказал епископ Виталий Кривицкий, по одной из версий, огонь возник в органе.
"Предварительно, была репетиция и во время репетиции затрещало что-то в органе и он загорелся. Фактически орган, как говорят, вспыхнул. Поврежден, прежде всего, орган и упала люстра", - сказал епископ Кривицкий.
ГСЧС и полиция пока не выдвигают возможных версий возникновения огня в костеле.
Київ О 23:26 ЛІКВІДОВАНО пожежу в костелі Святого Миколая. (Оперативне відео з місця пожежі)Posted by ДСНС України on Friday, September 3, 2021