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В Киеве горел столетний костел Святого Николая: что известно

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Киев, Суббота 04 сентября 2021 00:01
В Киеве горел столетний костел Святого Николая: что известно Фото: в Киеве горел костел Святого Николая (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 3 сентября загорелся столетний костел Святого Николая. Сейчас пожар в историческом религиозном здании ликвидировали, но огонь успел наделать значительный ущерб.

Подробнее о пожаре - в материале РБК-Украина.

Что произошло

После 22:00 появилась информация, что в Киеве горит костел Святого Николая, который расположен в Печерском районе. На место происшествия тотчас же отправились спасатели.

Изначально сообщалось, что пожар возник между первым и вторым этажами, но позже стало известно, что огонь перекинулся на крышу.

Огонь ликвидировали в 23:26. В результате огня люди не пострадали, но пожар успел нанести серьезных повреждений внутри здания.

Фото: пожар в костеле Святого Николая (dsns.gov.ua)

Какие повреждения получил костел

Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, в результате пожара повреждение получило внутреннее убранстве исторического здания.

В то же время, по данным ГСЧС, огонь повредил орган, который установлен в костеле. На видео, которое разместил мэр Киева Виталий Кличко, можно увидеть, что орган получил очень сильные повреждения, а также в костеле упала люстра.

Спасательные службы города и специалисты ГСЧС локализовали пожар в костеле Святого Николая. Пострадавших нет.

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В Министерстве культуры заявили, что уже оценивают степень повреждения органа. На месте происшествия также работают правоохранители, чтобы выяснить причины возникновения огня.

Фото: огонь нанес ущерб внутреннему убранству костела (t.me/dsns_telegram)

Возможная причина возгорания

Как рассказал епископ Виталий Кривицкий, по одной из версий, огонь возник в органе.

"Предварительно, была репетиция и во время репетиции затрещало что-то в органе и он загорелся. Фактически орган, как говорят, вспыхнул. Поврежден, прежде всего, орган и упала люстра", - сказал епископ Кривицкий.

ГСЧС и полиция пока не выдвигают возможных версий возникновения огня в костеле.

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