Пожар в Киево-Печерской лавре потушили
Фото: в Киеве горела Киево-Печерская лавра (facebook.com/DSNSKyiv)
Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в Киево-Печерской лавре. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, в результате инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
Огонь в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры потушили в 14:45. Пожар длился около одного часа.
Горела, как говорят в ГСЧС, мастерская по росписи икон. Пожар распространился на кровлю. Огнем было охвачено 100 квадратных метров.
"Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы", - заявили в ГСЧС.
К тушению привлекали 55 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.