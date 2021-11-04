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Пожар в Киево-Печерской лавре потушили

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 16:04
Пожар в Киево-Печерской лавре потушили Фото: в Киеве горела Киево-Печерская лавра (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в Киево-Печерской лавре. Жертв и пострадавших, по предварительной информации, в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Огонь в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры потушили в 14:45. Пожар длился около одного часа.

Горела, как говорят в ГСЧС, мастерская по росписи икон. Пожар распространился на кровлю. Огнем было охвачено 100 квадратных метров.

"Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы", - заявили в ГСЧС.

К тушению привлекали 55 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.

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Пожар Киев ГСЧС
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