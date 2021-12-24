ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 19:57
У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото) Колаж РБК-Україна: в Андріївській церкві вітер зламав скло в люкарні купола
Автор: Володимир Костирін

У Києві через сильні пориви вітру постраждала знаменита Андріївська церква - було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні купола. Для ремонтних робіт на такій висоті запрошували промислових альпіністів.

Про це 24 грудня розповів перший заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко в Facebook.

Процес заміни скла проходив також в непростих погодних умовах.

"Так складно скло у вікні ми ще не ремонтували", - зазначив Кириленко.

У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)

У Києві вітер пошкодив скло в металевій рамі люкарні купола Андріївської церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Альпіністам спочатку треба було зробити зовнішнє підняття до купола в зимових умовах, потім провести чистку металевої рами замазки та залишків скла, зняти шаблон шипки.

Після ремонтники приступили до моделювання і вирізання скла, а також до монтажу.

У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)

Ремонтні роботи по заміні пошкодженого скла на куполі Андріївської церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

"Практично сюжет для серіалу на Discovery", - прокоментував ситуацію Кириленко, і додав, що сюжет про роботи гідний подачі "заявки на Оскар".

У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)

Промислові альпіністи ремонтували пошкоджене вікно люкарні купола Андріївської церкви (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Причина "вандалізму" стихії

У коментарях до публікації висловлюють припущення, що скло могло бути пошкоджене внаслідок "комплексу факторів":

  1. "Коефіцієнт температурного розширення сталі на 25% більше ніж скла.
  2. Напевно все клеїлося на якусь колгоспну замазку, яка тримала як могла.
  3. Трохи дмухнув вітер і створив різницю тисків.

Найслабша скляшка і відвалилася. Думаю, інші теж мають шанс повторити цей сценарій", - пише руфер з ніком Artur Miller.

У Києві через негоду постраждала Андріївська церква: в куполі тріснуло скло (фото)

Андріївська церква в Києві (фото: РБК-Україна, Андрій Коваль)

Довідка: Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" є видатним об'єктом культурної спадщини, пам'яткою архітектури національного значення. Православний храм на честь апостола Андрія Первозванного був побудований в бароковому стилі за проектом Растреллі в 1747-1753 роках.

Кілька років тому були проведені реставраційні роботи всередині храму. До цього інтер'єр церкви поверхнево реставрували в 1999 році, а комплексно - у 80-х роках минулого століття.

У січні 2019 року в Андріївській церкві екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні єпископ Іларіон провів перше після отримання Томосу богослужіння в храмі, саме на Різдво.

Раніше повідомлялося, що в листопаді сталася пожежа на території Києво-Печерської Лаври у двоповерховій будівлі.

Нагадаємо також, у вересні стався пожежа в костелі Святого Миколая в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Київ Андреевская церковь
LITE
Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022
Як у зірок Голлівуду: стилісти показали топ-7 наймодніших зачісок 2022