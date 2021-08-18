В Киеве мужчина жестко накричал на женщину-"копа" из-за репетиции парада: "поезд через 15 минут"

Недовольный мужчина вышел из такси и начал громко кричать на женщину. При этом он использовал ненормативную лексику и оскорблял сотрудницу правоохранительных органов.

По его словам, у него 4 ребенка и ему нужно сесть на поезд через 15 минут.

Из-за перекрытия движения в центре Киева образовались огромные пробки. Движение на правом берегу города почти полностью остановилось.

Отметим, что 18, 20 и 22 августа в центре столицы будет проходить репетиции парада войск, во время которых с 15:30 до 24:00 введут временное ограничение движения транспортных средств на некоторых улицах.

Карта ограничения движения 18, 20 и 22 августа в Киеве