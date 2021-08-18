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У Києві чоловік жорстко накричав на жінку-"копа" через репетицію параду: "поїзд через 15 хвилин"

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 18 серпня, в Києві проходить перший день репетиції військового параду до 30-ї річниці Дня Незалежності України. У зв'язку з цим перекриті багато вулиць. Водіїв попереджали заздалегідь і радили об'їжджати. Один чоловік агресивно відреагував на прохання жінки-"копа" об'їхати вулицю.

Відео того, як він кричить на співробітницю поліції опублікував Telegram-канал "Київ без цензури".

Незадоволений чоловік вийшов з таксі і почав голосно кричати на жінку. При цьому він використовував ненормативну лексику і ображав співробітницю правоохоронних органів.

За його словами, у нього 4 дитини і йому потрібно сісти на поїзд через 15 хвилин.

Через перекриття руху в центрі Києва утворилися величезні пробки. Рух на правому березі міста майже повністю зупинився.

Зазначимо, що 18, 20 і 22 серпня в центрі столиці буде проходити репетиції параду військ, під час яких з 15:30 до 24:00 введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів на деяких вулицях.

Карта обмеження руху 18, 20 і 22 серпня в Києві

Нагадаємо, в центрі Києва чоловік з пістолетом на авто проривався на репетицію параду.

Ми також писали про те, що як буде працювати громадський транспорт під час репетиції параду.

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Київ