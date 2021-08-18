У Києві чоловік жорстко накричав на жінку-"копа" через репетицію параду: "поїзд через 15 хвилин"

Незадоволений чоловік вийшов з таксі і почав голосно кричати на жінку. При цьому він використовував ненормативну лексику і ображав співробітницю правоохоронних органів.

За його словами, у нього 4 дитини і йому потрібно сісти на поїзд через 15 хвилин.

Через перекриття руху в центрі Києва утворилися величезні пробки. Рух на правому березі міста майже повністю зупинився.

Зазначимо, що 18, 20 і 22 серпня в центрі столиці буде проходити репетиції параду військ, під час яких з 15:30 до 24:00 введуть тимчасове обмеження руху транспортних засобів на деяких вулицях.

Карта обмеження руху 18, 20 і 22 серпня в Києві