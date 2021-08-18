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В центре Киева мужчина с пистолетом на авто прорывался на репетицию парада (видео)

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Киев, Среда 18 августа 2021 19:06
В центре Киева мужчина с пистолетом на авто прорывался на репетицию парада (видео) Фото: полицейские в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева произошел инцидент с задержанием мужчины с оружием, который на авто прорвался на перекрытую часть улицы, около места проведения первой репетиции военного парада ко Дню Независимости. Вооруженный пистолетом житель столицы вел себя неадекватно.

Об этом 18 августа передают "Новини.LIVE".

Также появилось видео задержания, которое происходило на углу перекрытых улиц Шота Руставели и Саксаганского.

Сообщается, что мужчина с оружием на автомобиле заехал на закрытые из-за масштабной подготовке к праздничным мероприятиям и репетиции парада улицы, и хотел проехать дальше. К водителю поспешили правоохранители.

На опубликованных кадрах видно, что минимум пятеро полицейских стоят возле автомобиля, и требуют от водителя отдать оружие и выйти из машины. Через некоторое время тот выбрасывает пистолет, и "копы" отодвигают его подальше.

Но вот сам выйти из транспорта мужчина не желал - один из правоохранителей пытался силой его вытащить, но это было не просто. В итоге нарушитель таки оказался на асфальте лицом вниз. Его скрутили, и на руки надели наручники.

Откуда у задержанного оружие и есть ли на него разрешение - теперь выясняется.

Видео: в Киеве задержали мужчину с оружием, который заехал на авто на улицу, перекрытую из-за репетиции парада ко Дню Независимости

Отметим, на момент выхода публикации в пресс-службе киевской полиции и патрульных об инциденте ничего не сообщалось.

Напомним, что в этом материале можно ознакомиться с изменениями общественного транспорта в Киеве на время репетиций военного парада.

Как сообщалось, несколько дней назад в Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане, в результате чего был ранен мужчина.

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Киев Патрульная служба Парад на День Независимости
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