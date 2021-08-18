В Киеве проходит первая репетиция парада ко Дню Независимости: фото и видео

В Киеве сегодня, 18 августа, проходит первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. Репетиция продлится до поздней ночи.

Подготовка к параду прямо в центре Киева!! Posted by Andrey Uvarov on Wednesday, August 18, 2021

Всего в Киеве на этой неделе состоится три репетиции парада -18, 20 и 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 будут перекрывать улицы и менять маршруты общественного транспорта.

перша репетиція параду військ Posted by Людмила Козак on Wednesday, August 18, 2021

Как проходит репетиция

На улицах Киева уже появилась военная техника. В частности, в центре столицы уже находятся танки и другая бронетехника. Кроме того, по Крещатику уже маршируют военные "коробки".

Фото: репетиция военного парада в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перекрытые улицы и пробки

Из-за перекрытия движения в центре Киева образовались пробки. Движение на правом берегу столицы почти полностью остановилось.

Возможно временное приостановление движения общественного транспорта: