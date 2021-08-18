Сегодня в Киеве проведут первую репетицию парада войск: как будет работать транспорт
Фото: в Киеве изменятся маршруты движения общественного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Киеве состоится первая репетиция парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также артиллерийского салюта на Трухановом острове. Общественный транспорт изменит маршруты следования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Всего проведут три репетиции - 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.
Возможно временное приостановление движения общественного транспорта:
- автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
- троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-н, 94-Н;
- трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.
В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:
- автобус № 5 по направлению к железнодорожному вокзалу от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбедской по действующему маршруту, далее - ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры;
- автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской до ст. м. "Лыбедская";
- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м."Арсенальная";
- автобус № 62 от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";
- автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
- автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м."Почайна";
- автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м."Лыбедская";
- автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";
- автобус № 137-Н от ст. м. «Харьковская» до ст. м. "Дворец спорта";
- троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса к бульв. Т. Шевченко (до ул. Леонтовича);
- троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
- троллейбус № 14 от Ботанического сада до ст. м."Дворец спорта";
- троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетская роща до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив);
- троллейбус № 91-н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбедская".