В Киеве мошенник воровал из посылок прямо в отделении "Новой почты": видео преступления
Киевская полиция задержала парня, который заказывал в интернет-магазине компьютерные видеокарты, а потом при осмотре посылок на Новой почте незаметно менял товар.
Об этом сообщает столичная полиция.
В полицию обратилась сотрудница одного из отделений "Новой почты" в Святошинском районе. После того, как клиент проверял посылку и отказался от нее, она обнаружила, что там находится совсем другой товар. Так она поняла, что мошенник подменил его.
Мошенник менял товар на "Новой почте" (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Это подтвердила и камера видеонаблюдения, которая все зафиксировала. Правоохранители установили, что мошенник передвигался по городу автомобилем.
Мошенник менял товар на "Новой почте" (фото: kyiv.npu.gov.ua)
С помощью камерам видеонаблюдения на улице также удалось установить его перемещение и задержать в соседнем районе. Задержанным оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.
Ранее у парня судимостей не было. Теперь ему грозит лишение свободы до трех лет.
Видео мошеннических действий парня (видео: YouTube)
Напомним, под Кропивницким молодой солдат вернулся из армии и застрелился из-за долгов. При этом он оставил на телефоне прощальное видео и пост с соцсети.
Парень рассказал, что пошел на такой шаг после того, как мошенник выманил у него более 25 тысяч гривен. Ему пришлось взять 5 кредитов, но семья никак не могла их вернуть.
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