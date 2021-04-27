ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві шахрай крав з посилок прямо у відділенні "Нової пошти": відео злочину

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 18:32
У Києві шахрай крав з посилок прямо у відділенні "Нової пошти": відео злочину Колаж РБК-Україна: у Києві шахрай крав з посилок на Новій пошті
Автор: Роман Мирончук

Київська поліція затримала хлопця, який замовляв в інтернет-магазині комп'ютерні відеокарти, а потім при огляді посилок на Новій пошті непомітно міняв товар.

Про це повідомляє столична поліція.

У поліцію звернулася співробітниця одного з відділень "Нової пошти" у Святошинському районі. Після того, як клієнт перевіряв посилку і відмовився від неї, вона виявила, що там знаходиться зовсім інший товар. Так вона зрозуміла, що шахрай підмінив його.

У Києві шахрай крав з посилок прямо у відділенні &quot;Нової пошти&quot;: відео злочину

Шахрай міняв товар на "Новій пошті" (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Це підтвердила і камера відеоспостереження, яка все зафіксувала. Правоохоронці встановили, що шахрай пересувався містом автомобілем.

У Києві шахрай крав з посилок прямо у відділенні &quot;Нової пошти&quot;: відео злочину

Шахрай міняв товар на "Новій пошті" (фото: kyiv.npu.gov.ua)

За допомогою камер відеоспостереження на вулиці також вдалося встановити його переміщення і затримати в сусідньому районі. Затриманим виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.

Раніше у хлопця судимостей не було. Тепер йому загрожує позбавлення волі до трьох років.

Відео шахрайських дій хлопця (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Кропивницьким молодий солдат повернувся з армії і застрелився через борги. При цьому він залишив на телефоні прощальне відео і пост з соцмережі.

Хлопець розповів, що пішов на такий крок після того, як шахрай виманив у нього понад 25 тисяч гривень. Йому довелося взяти 5 кредитів, але сім'я ніяк не могла їх повернути.

Ми також писали про те, в Україні аферисти придумали нову схему з "євробляхами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ мошенник
LITE
Синоптики розповіли, коли потеплішає і закінчаться морози
Синоптики розповіли, коли потеплішає і закінчаться морози