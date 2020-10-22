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В Киеве маршрутчик под кайфом возил пассажиров: чем это закончилось

Автор: Владимир Костырин

В Киеве водитель маршрутки отправился в рейс, находясь при этом под действием наркотиков. Неизвестно, чем бы этом могло закончиться, если бы один из возмущенных пассажиров не позвонил в полицию, чтобы сообщить об инциденте.

Благодаря этому обращению правоохранители остановили и оформили нетрезвого горе-водителя автобуса "Атаман". Об этом 22 октября передали в патрульной полиции Киева в Facebook.

После того как неравнодушный гражданин в маршрутке позвонил на линию 102 и заявил о водителе под кайфом, "копы" при помощи камер видеонаблюдения в столице выяснили приблизительное местонахождение автобуса.

Рейсовый бус (ездит по маршруту №470) с пассажирами в салоне остановили на Лыбидской площади.

Отмечается, что инспекторы во время общения с водителем заметили у него явные признаки наркотического опьянения. После этого мужчине предложили пройти осмотр у врача-нарколога, и тот ответил согласием.

В итоге анализ медиков подтвердил, что водитель действительно находится под воздействием наркотических веществ.

На водителя-наркомана составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП, а также патрульные проинформировали об этом коллег из отдела безопасности дорожного движения и работодателя маршрутчика.

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"Уважаемые граждане! Если вы заметили, что водитель, который предоставляет услуги по перевозке имеет признаки опьянения или нарушает ПДД, просим вас звонить на линию 102. Безопасная поездка - признак того, что вы вовремя прибудете по месту назначения", - призвали правоохранители.

В Киеве водитель маршрутки под наркотиками возил пассажиров (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Ранее мы писали о том, что недавно в Киеве таксист "ширнулся" прямо на камеру и поехал на вызов.

Также сообщалось, что в Киеве водитель автобуса под кайфом возил людей в транспорте, а полиция смогла обнаружить это нарушение только благодаря тому, что мужчина за рулем игнорировал правила карантина.

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