У Києві маршрутник під кайфом возив пасажирів: чим це закінчилося

У Києві водій маршрутки вирушив у рейс, перебуваючи при цьому під дією наркотиків. Невідомо, чим би це могло закінчитися, якби один з обурених пасажирів не подзвонив до поліції, щоб повідомити про інцидент.

Завдяки цьому зверненням правоохоронці зупинили та оформили нетверезого горе-водія автобуса "Отаман". Про це 22 жовтня передали в патрульній поліції Києва у Facebook.

Після того як небайдужий громадянин в маршрутці зателефонував на лінію 102 і заявив про водія під кайфом, "копи" за допомогою камер відеоспостереження в столиці з'ясували приблизне місцезнаходження автобуса.

Рейсовий бус (їздить за маршрутом №470) з пасажирами в салоні зупинили на Либідській площі.

Зазначається, що інспектори під час спілкування з водієм помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Після цього чоловікові запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, і той відповів згодою.

У підсумку аналіз медиків підтвердив, що водій дійсно перебуває під впливом наркотичних речовин.

На водія-наркомана склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а також патрульні поінформували про це колег з відділу безпеки дорожнього руху і роботодавця маршрутника.

"Шановні громадяни! Якщо ви помітили, що водій, який надає послуги з перевезення має ознаки сп'яніння або ж порушує ПДР, просимо вас телефонувати на лінію 102. Безпечна поїздка - ознака того, що ви вчасно прибудете за місцем призначення", - закликали правоохоронці.

У Києві водій маршрутки під наркотиками возив пасажирів (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Раніше ми писали про те, що нещодавно у Києві таксист "ширнувся" прямо на камеру та поїхав на виклик.

Також повідомлялося, що у Києві водій автобуса під кайфом возив людей у транспорті, а поліція змогла виявити це порушення тільки завдяки тому, що чоловік за кермом ігнорував правила карантину.