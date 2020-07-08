В Киеве водитель автобуса под кайфом проигнорировал карантин: фото "героя"

В Киеве задержали водителя общественного транспорта в состоянии наркотического опьянения
В Киеве задержали водителя автобуса, который громко разговаривал по телефону во время движения и был без маски. Когда мужчину остановили выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что на правонарушителя полицейские составили административный протокол. 33-летний мужчина отказался проходить тест на опьянение в присутствии свидетелей.
Инспекторы составили на мужчину протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. О происшествии сообщили директору автопарка. Для продолжения движения автобуса по маршруту на место прибыл коллега водителя.
В Киеве задержали водителя автобуса под кайфом (фото: Киев Оперативный)
В комментариях украинцы отметили, что в последнее время таких водителей очень много.
Как мы ранее писали, в Днепре пассажир начал бить водителя маршрутки прямо во время движения (видео).