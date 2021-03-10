В Киеве хотят уволить учителя из-за влиятельного отца: дети заступились за преподавателя

В киевском лицее №157, который находится в Оболонском районе, города Киева разгорелся скандал между учителем Сергеем Берендеевым и отцом одного из учеников. Педагога хотят уволить, но дети заступаются за него и говорят, что он хороший профессионал.

Об этом говорится в сюжете ТСН, который опубликовал Берендеев на своей странице в Facebook .

Сергей Берендеев классный руководитель 11 класса. Конфликт с отцом одного из учеников начался после того, как мужчина подбил детей уйти с урока английского языка, чтобы прорепетировать вальс к выпускному. При этом учитель танце был оплачен.

Дети отпросились у учителя английского, но не поставили в известность своего классного руководителя. Они признают, что это была ошибка. Сергей Берендеев узнал об этом и попросил учеников вернуться на урок, поскольку считает подготовку к ВНО важнее вальса.

Обиженный отец требует от учителя возместить потраченные средства на учителя танцев, а руководство школы и детей считает необходимым заставить Берендеева уйти с работы "по собственному желанию" посреди учебного года.

При этом дети поддерживают своего классного руководителя и говорят, что он современный преподаватель.

"Он очень классный, потому что он современный. Он на одной волне с учениками", - рассказал один из школьников.

Администрация лицея заявила учителю, что ему нужно либо извиниться перед отцом ученика, либо же у него будут проблемы.

По словам педагога, это связано с тем, что отец ученика лицея является членом родительского совета школы.

В администрации лицея не хотят на камеру говорить, как будут решать этот конфликт.

"Я правильно говорю, да? Без комментариев", - заявили в администрации.

После этого они все же дали комментарий, и отметили, что Сергей Берендеев хороший педагог, а отец ученика, несмотря на членство в родительском комитете, влияние на администрацию не имеет.

Конфликт будут решать после того, как его рассмотрит комиссия. Пока что учителя не уволили, но не ясно, заставят ли его самого написать на увольнение.

Стоит отметить, что конфликты между родителями и педагогами здесь не впервые. Два года назад отец одного из учеников побил учителя физкультуры за оскорбление сына. Сейчас этот педагог в школе уже не работает.

Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки написала заявление с просьбой прекратить буллинг учителя.