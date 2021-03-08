В Киеве увольняют одного из лучших учителей, потому что не угодил влиятельному папе

В лицее №157 Оболонского района города Киева разгорелся скандал между учителем Сергеем Берендеевым и отцом одного из учеников. Дошло до того, что педагог вынужден уволиться, хотя администрация и признает его правоту.

Об этом Сергей написал на своей странице в Facebook.

Сергей Берендеев преподает в заведении историю и право, он соавтор школьного учебника по основам правоведения, автор собственных электронных пособий. Во время карантина весной 2020 стал одним из учителей программы школы онлайн, который проводил видео-уроки.

Теперь же он, классный руководитель 11 класса, вынужден увольняться, потому что не угодил одному из родителей. Последний является автором общественного бюджета учебного заведения.

Конфликт начался, когда отец одиннадцатиклассника подбил детей уйти с урока, чтобы порепетировать вальс к выпускному. Причем были уже заплачены деньги учителю танцев. Сергей Берендеев попросил учеников вернуться на занятия, так как считает подготовку к ВНО важнее вальса.

Обиженный папа теперь требует от учителя возместить плату учителю танцев, а руководство школы считает необходимым заставить Сергея Берендеева уйти с работы "по собственному желанию" посреди учебного года.

При этом дети поддерживают учителя, а с сыном конфликтного отца у педагога хорошие отношения. Ученики записали аудио разговоры с папой и выложили в сеть.

"Самое интересное, что с его сыном у меня прекрасные отношения, и он под моим научным руководством занимал призовые места на МАН", - отмечает учитель.

"Меня обвинили, что я оскорбляю отца, сорвал свои родительские собрание, ну, и нужно готовиться к увольнению. Теперь сижу пакую чемоданы... Расправу готовят на вторник (9 марта - Ред.), когда состоится собрание комиссии по этому делу. Понятно, что сейчас команда "вершителей судеб" максимально активизируется и будет лить на меня грязь и распространять ложные слухи и говорить, что вся эта история ложь и делать все, чтобы я уволился. Конечно, ведь у них на кону не человеческая честь и достоинство, а "кормушка", ой, простите, "общественный бюджет", - отмечает Сергей.

Отметим, что Берендеева публично поддержал бывший заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский. Экс-чиновник опубликовал заявление.

"Прошу Министерство образования и науки Украины и председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика не допустить "рейдерского управления школой", усилить охрану, ведь "институт смотрящих" может быть теперь в каждой школе, если дети и учителя зависимы от внешнего управления и коррупции", - пишет Нежинский.

Директор заведения Татьяна Ермак подтвердила, что конфликт имеет место. Она отметила, что решать все будет специальная комиссия.