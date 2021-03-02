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В киевской школе распылили газовый баллончик: детей эвакуировали

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 18:21
В киевской школе распылили газовый баллончик: детей эвакуировали В школе Киева распылили газовый баллончик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 2 марта, в киевской школе №290 во время пятого урока всех детей вывели на улицу по тревоге. Это произошло из-за того, что один из старшеклассников решил использовать без причины газовый баллончик.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

Некоторые дети на улице плевали, терли глаза и плакали. Младшие классы испугались. Всем родителям позвонили и попросили забрать детей из школы. Учебный процесс в этот день было решено отменить.

В киевской школе распылили газовый баллончик: детей эвакуировали

В школе Киева распылили газовый баллончик (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

На место инцидента также приехали сотрудники полиции.

"Хотелось бы отметить учителей, которые до последнего не знали, что произошло, но очень быстро и профессионально вывели всех детей", - говорится в сообщении.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Выгонять со школы, поставить на учет в детскую комнату полиции. Родителей штрафануть. Дома приговорить ремнем и в угол на гречку. Человеком может вырасти;
  • Придурка кусок, извините ничего хорошего. В школе моего ребенка было такое же. Дети надышались, плакали. Моя от испуга забилась в уголок, полуголую вытащили на улицу. Летела как пуля в школу, таксиста за душу взяла, чтобы быстрее доехал;
  • В нашей школе идиоты подростки раза три в один месяц так срывали учебный процесс;
  • Вот просчитать потерю рабочего времени, вызов спецслужб и выставить счет на родителей, вплоть до продажи имущества на погашение... парочку идиотов пройдут этой дорогой и остальные очень задумаются!

Напомним, в Кривом Роге в школе публично унизили детей из-за финансового состояния.

Ранее в Черкассах пожаловались на охранника в школе, который унижает детей.

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