В киевской школе распылили газовый баллончик: детей эвакуировали
Во вторник, 2 марта, в киевской школе №290 во время пятого урока всех детей вывели на улицу по тревоге. Это произошло из-за того, что один из старшеклассников решил использовать без причины газовый баллончик.
Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.
Некоторые дети на улице плевали, терли глаза и плакали. Младшие классы испугались. Всем родителям позвонили и попросили забрать детей из школы. Учебный процесс в этот день было решено отменить.
В школе Киева распылили газовый баллончик (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
На место инцидента также приехали сотрудники полиции.
"Хотелось бы отметить учителей, которые до последнего не знали, что произошло, но очень быстро и профессионально вывели всех детей", - говорится в сообщении.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
- Выгонять со школы, поставить на учет в детскую комнату полиции. Родителей штрафануть. Дома приговорить ремнем и в угол на гречку. Человеком может вырасти;
- Придурка кусок, извините ничего хорошего. В школе моего ребенка было такое же. Дети надышались, плакали. Моя от испуга забилась в уголок, полуголую вытащили на улицу. Летела как пуля в школу, таксиста за душу взяла, чтобы быстрее доехал;
- В нашей школе идиоты подростки раза три в один месяц так срывали учебный процесс;
- Вот просчитать потерю рабочего времени, вызов спецслужб и выставить счет на родителей, вплоть до продажи имущества на погашение... парочку идиотов пройдут этой дорогой и остальные очень задумаются!
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