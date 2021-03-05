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В Киеве семья ромов устроила погребальную церемонию возле школы и детсада

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 23:11
В Киеве семья ромов устроила погребальную церемонию возле школы и детсада В Киеве на Троещине семья ромов устроила поминки во дворе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве семья ромов устроила поминки во дворе жилых домов на Троещине, и решила похоронить умершего тут же, под окнами квартир многоэтажек, около школы и детского сада.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайні новини. ICTV".

Так, ромы вынесли гроб с покойным во двор и установили на деревянных поддонах, принесли крест с венками и начали сооружать тент. Когда пораженные жители дома увидели такую подготовку к церемонии и лопаты в руках у родственников покойного, стали звонить в полицию.

На место прибыло несколько экипажей правоохранителей, которые попытались отговорить ромов от задуманного, и перенести гроб с покойником в квартиру.

Оказалось, что скорбящие граждане намеревались провести в последний путь умершего главу семейства и похоронить под яблоней возле дома. Мол, именно такой была последняя воля покойного.

По словам свидетелей инцидента, ромы вели себя агрессивно и нецензурно выражались. В конце концов они согласились занести гроб с покойником в их квартиру, но настаивали, чтобы это сделали сами "копы". Через некоторое время родственники умершего поняли, что правоохранители на такое идти не собираются, и организовали все сами, при помощи других соседей.

Действительно ли ромы собирались провести захоронение тут же во дворе - остается только догадываться. Хотя некоторые жители дома в этом уверены, киевлянин Александр, который хорошо знает семью покойника, заверил, что это не так, и яму посреди домов никто рыть не собирался.

"Это все сказки. Это они просто поставили гроб и попрощались. Там нормальные люди, адекватные. Это уже наговаривают, потому что ромы", - отметил мужчина.

Видео: На киевской Троещине семья ромов устроила поминки во дворе и планировала захоронить умершего возле многоэтажки

Ранее сообщалось, что летом под Харьковом эвакуировали ромов, против которых ополчилось село.

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