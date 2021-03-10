У Києві хочуть звільнити вчителя через впливового батька: діти заступилися за викладача

У київському ліцеї №157, який знаходиться в Оболонському районі міста Києва розгорівся скандал між учителем Сергієм Берендєєвим і батьком одного з учнів. Педагога хочуть звільнити, але діти заступаються за нього і кажуть, що він хороший професіонал.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, який опублікував Берендєєв на своїй сторінці в Facebook .

Сергій Берендєєв класний керівник 11 класу. Конфлікт з батьком одного з учнів почався після того, як чоловік підбив дітей піти з уроку англійської мови, щоб прорепетирувати вальс до випускного. При цьому вчитель танці був оплачений.

Діти відпросилися у вчителя англійської, але не поставили до відома свого класного керівника. Вони визнають, що це була помилка. Сергій Берендєєв дізнався про це і попросив учнів повернутися на урок, оскільки вважає підготовку до ЗНО важливіше вальсу.

Ображений батько вимагає від вчителя відшкодувати витрачені кошти на вчителя танців, а керівництво школи та дітей вважає необхідним змусити Берендєєва піти з роботи "за власним бажанням" посеред навчального року.

При цьому діти підтримують свого класного керівника і кажуть, що він сучасний викладач.

"Він дуже класний, тому що він сучасний. Він на одній хвилі з учнями", - розповів один зі школярів.

Адміністрація ліцею заявила вчителю, що йому потрібно або вибачитися перед батьком учня, або ж у нього будуть проблеми.

За словами педагога, це пов'язано з тим, що батько учня ліцею є членом батьківської ради школи.

В адміністрації ліцею не хочуть на камеру говорити, як будуть вирішувати цей конфлікт.

"Я правильно кажу, так? Без коментарів", - заявили в адміністрації.

Після цього вони все ж дали коментар, і зазначили, що Сергій Берендєєв хороший педагог, а батько учня, попри членство в батьківському комітеті, вплив на адміністрацію не має.

Конфлікт будуть вирішувати після того, як його розгляне комісія. Поки що вчителя не звільнили, але не ясно, чи змусять його самого написати на звільнення.

Варто зазначити, що конфлікти між батьками і педагогами тут не вперше. Два роки тому батько одного з учнів побив вчителя фізкультури за образу сина. Зараз цей педагог в школі вже не працює.

Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки написала заяву з проханням припинити буллінг вчителя.