Киев окутал густой туман: объявлен желтый уровень опасности (фото)

Погода в Украине не перестает удивлять своей переменчивостью и непредсказуемостью. В четверг, 12 декабря на Киев опустился густой туман, который существенно затруднил видимость на автомагистралях. В связи с погодными явлениями Киевская государственная администрация объявила 12 декабря желтый уровень опасности (первый).

Видимость на дорогах прогнозируется на уровне 200-500 метров, поэтому водителей и пешеходов просят быть максимально осторожными.

Туман в Киеве (Фото: Владислав Кузнецов, informator.ua)

Для водителей КГГА выпустила специальные рекомендации:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Туман в Киеве (Фото: Владислав Кузнецов, informator.ua)

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют в столице 12 декабря сухую погоду, без осадков. Возможен сильный ветер, с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +3 +5 градусов, ночная температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.

Туман в Киеве (Фото: Владислав Кузнецов, informator.ua)

В пятницу, 13 декабря, всю территорию Украины охватит пасмурная погода, без прояснений. Ночная температура воздуха в Киеве опустится до -1 градуса, днем также похолодает, ожидается от +1 до +3 градусов. Синоптики предупреждают о густом тумане и порывах ветра до 12м/с.