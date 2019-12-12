Київ оповив густий туман: оголошено жовтий рівень небезпеки (фото)

Погода в Україні не перестає дивувати своєю мінливістю і непередбачуваністю. У четвер, 12 грудня на Київ опустився густий туман, який значно утруднив видимість на автошляхах. У зв'язку з погодними явищами Київська державна адміністрація оголосила 12 грудня жовтий рівень небезпеки (перший).

Видимість на дорогах прогнозується на рівні 200-500 метрів, тому водіїв і пішоходів просять бути максимально обережними.

Туман в Києві (Фото: Владислав Кузнєцов, informator.ua)

Для водіїв КМДА випустила спеціальні рекомендації:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Туман в Києві (Фото: Владислав Кузнєцов, informator.ua)

Варто відзначити, що синоптики прогнозують у столиці 12 грудня суху погоду, без опадів. Можливий сильний вітер з поривами до 7-12 м/с. Температура повітря вдень підніметься до +3 +5 градусів, нічна температура повітря становитиме від +1 до +3 градусів.

Туман в Києві (Фото: Владислав Кузнєцов, informator.ua)

У п'ятницю, 13 грудня, всю територію України охопить похмура погода, без прояснень. Нічна температура повітря опуститься до -1 градуса, вдень також похолодає, очікується від +1 до +3 градусів. Синоптики попереджають про густий туман та пориви вітру до 12м/с