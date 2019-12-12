Украину засыпает снегом: появились впечатляющие фото

В сети показали заснеженные города в западных областях
В Украине засыпало снегом западные области, а больше всего "досталось" Львову, в котором ночью 12 декабря стали появляться первые сугробы. Местные жители радуются белому "покрывалу" на улицах и делятся в сети фото.
Отметим, что зима в Украине началась на удивление теплой, и согласно прогнозам синоптиков на этой неделе погода будет по-осеннему теплой и сухой. Впрочем, жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей вечером 11 декабря ожидал сюрприз - сначала мокрый снег, а затем настоящий снегопад, который за несколько часов превратил города в зимнюю сказку.
Во Львове выпал снег (Фото: facebook.com/lvivuk)
Сегодня на западе мокрый снег и снег утром уже перестал идти, и в течение дня ожидается солнечная и сухая погода
К слову, во Львове 11 декабря холоднее всего было в 2002 году - тогда столбик термометра упал до -18 градусов. А самая теплая погода 11 декабря была в 1982-м, когда было зафиксировано +10 градусов.
Снег в Ивано-Франковске (Фото: facebook.com/IFrankivsk)
Снег в Тернополе (Фото: facebook.com)
Отметим, что синоптики предупредили украинцев о том, что уже с 12 декабря будет наблюдаться незначительное похолодание. В западных, северных, центральных и восточных регионах уровень тепла будет приблизительно одинаковым – 0… +4 градуса Цельсия.
В четверг особых осадков не ожидаетс, разве что ночью в западных областях небольшой дождь и мокрый снег.
Снег во Львове (Фото: facebook.com)
Пользователи сети восхищаются снимками и признаются, что в декабре уже соскучились по снегу.
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