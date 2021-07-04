Киев и область накрыло ненастье: дороги превратились в реки

В воскресенье, 4 июля, Киев и область накрыли ливни с грозами. Кроме того, поднялся штормовой ветер. Спасатели объявили I уровень опасности , желтый. При этом в сети появились видео с затопленными улицами.

В Киеве в сети появилось видео, на котором видно, как дождь затапливает жилой многоэтажный дом. Вода течет из-под потолка. Жителям дома пришлось подставлять ведра и тазики.

Но самое главное, что после дождя на небе появилась большая радуга.

Сильный дождь возле Вышгорода Киевской области превратил дороги в реки. В соцсетях люди сразу же начали выкладывать видео и фото непогоды.

Напомним, украинцам показали сервис со спецэффектами, где можно в режиме реального времени отслеживать молнии и грозы.

Ранее ураган с мощным ливнем и градом в очередной раз накрыл Львов. Шквалы ветра срывали не только ветви деревьев, но крыши зданий. Так, на трансформаторной подстанции на ул. Калнышевского сорвало перекрытие, и возникла угроза аварии из-за сильных потоков воды с неба.

После такого ненастья местные жители начали жаловаться на перебои со светом и связью. Из-за урагана некоторые улицы обесточило. Также пострадали автомобили, на которые свалились ветки деревьев.