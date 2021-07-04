Київ і область накрила негода: дороги перетворилися на річки

У неділю, 4 липня, Київ і область накрили зливи з грозами. Крім того, піднявся штормовий вітер. Рятувальники оголосили I рівень небезпеки , жовтий. При цьому в мережі з'явилися відео з затопленими вулицями.

У Києві в мережі з'явилося відео, на якому видно, як дощ затоплює житловий багатоповерховий будинок. Вода тече з-під стелі. Жителям будинку довелося підставляти відра і тазики.

Але найголовніше, що після дощу на небі з'явилася велика веселка.

Сильний дощ біля Вишгорода Київської області перетворив дороги в річки. У соцмережах люди відразу ж почали викладати відео і фото негоди.

Нагадаємо, українцям показали сервіс зі спецефектами, де можна в режимі реального часу відстежувати блискавки і грози.

Раніше ураган з потужною зливою і градом в черговий раз накрив Львів. Шквали вітру зривали не тільки гілки дерев, але дахи будівель. Так, на трансформаторній підстанції на вул. Калнишевського зірвало перекриття, і виникла загроза аварії через сильні потоки води з неба.

Після такої негоди місцеві жителі почали скаржитися на перебої зі світлом і зв'язком. Через ураган деякі вулиці знеструмило. Також постраждали автомобілі, на які повалилися гілки дерев.