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Жителей Киева и области предупредили о граде, грозах и шквалах: уже затоплены улицы и дома

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Киев, Воскресенье 04 июля 2021 18:16
Жителей Киева и области предупредили о граде, грозах и шквалах: уже затоплены улицы и дома Фото: ливень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквальном ветре, который будет достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщает ГСЧС.

"В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток 4 июля местами град и шквалы 15-20 м/с. Днем 5 июля будет гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Завтра, 5 июля, также ожидаются грозы по всей территории Украины. В южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый.

Отметим, что улицу Мурманская, которая находится в Киеве недалеко от станции метро "Лесная" сильный ливень уже затопил.

Жителей Киева и области предупредили о граде, грозах и шквалах: уже затоплены улицы и дома

Улица Мурманская после ливня (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

Также в сети появилось видео, на котором видно, как сильный ливень затопил дом в Киеве. Вода просто течет из-под потолка. Местные жители подставляют ведра и тазики.

Сильный дождь с грозой в Подольском районе (видео: YouTube)

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, часть Украины окажется под угрозой шторма из-за циклона, который накроет значительную часть страны в понедельник, 5 июля.

Мы также писали о том, какой будет погода в Украине в июле, и стоит ли ждать природных катаклизмов посреди лета.

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