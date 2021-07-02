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Украинцам показали сервис со спецэффектами, где можно в реальном времени отследить молнии и грозы

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Пятница 02 июля 2021 07:33
Украинцам показали сервис со спецэффектами, где можно в реальном времени отследить молнии и грозы Коллаж РБК-Украина: украинцам показали онлайн-сервис для отслеживания молний и гроз
Автор: Роман Мирончук

В последнее время жители Украины столкнулись с сильными дождями, молниями и грозами. В сети появился интересный сервис, который в режиме реального времени показывает молнии и грозы.

Об этом рассказал Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

"В теплый период года грозы в Украине наблюдаются довольно часто, поэтому этот удобный онлайн-сервис, который отслеживает появление грозовой активности в реальном времени, может вам пригодиться", - говорится в сообщении.

Отслеживать грозы и молнии можно по этой ссылке.

Пользователи сети прокомментировали данный сервис.

  • Чем советовать сторонние сервисы, лучше бы вы радарную информацию вовремя выкладывали, а не через 40 мин. А реально почти через час;
  • Как раз был в эпицентре событий на Шацких озерах! Стал свидетелем урагана с дождем и градом!
  • Вот как когда-то люди без сервисов грозовых выживали;
  • Радары свои нужно ставить.

Напомним, ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов. Стихия 30 июня разгулялась всего через пять дней после прошлой бури, которая наделала немало беды в городе.

Мы также писали о том, что в Киеве прошел мощный ливень с градом. Непогода снесла билборд и повредила автомобили. При этом столичные улицы залило водой.

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