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Ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов: видео и фото буйства стихии

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Львов, Среда 30 июня 2021 20:41
Ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов: видео и фото буйства стихии Коллаж РБК-Украина: во Львове опять прошла сильная буря
Автор: Владимир Костырин

Львов снова накрыла непогода с сильным ливнем, ураганным ветром и крупным градом - стихия 30 июня разгулялась всего через пять дней после прошлой бури, которая тогда наделала немало бед в городе.

Жители Львова сняли бушующую непогоду на видео и фото, после чего кадры опубликовали в сети.

Отмечается, что нынешние порывы даже сильнее, чем в бурю 25-го, а к мощному ветру также добавился град немалых размеров.

Видео: во Львове шквалы ломали деревья 30 июня

При этом шквалы даже срывают не только ветви деревьев, но и конструкции и даже крыши.

Видео: Львов накрыл ураганный ветер с ливнем и градом 30 июня

Так, на трансформаторной подстанции на ул. Калнышевского сорвало перекрытие, и возникла угроза аварии из-за сильных потоков воды с неба.

Ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов: видео и фото буйства стихии

Во Львове разгулялась непогода 30 июня (фото: facebook.com / Виталий Тымкив)

Так, местные жители жалуются на проблемы со светом и связью в результате бури, сообщают об обесточивании улиц, побитых ветками авто.

А в сети с сарказмом отмечают, что в некоторых районах сегодня даже образовался "водопад".

Видео: во Львове разгулялась непогода 30 июня, и на Подвальной возник "водопад"

Ливень залил несколько районов города, стоки не могут справиться с таким количеством осадков, и уже подтопило улицы и площади. Автомобилистам снова приходится "плавать", а пешеходы скрываются от непогоды в зданиях, стараясь переждать буйство стихии.

Видео: Львов залило из-за мощных ливней 30 июня

Сообщается, что небо во Львове перед тем, как полил сильный ливень, довольно быстро стало напоминать осеннее море, и вскоре тучи полностью заволокли, и стало заливать

Ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов: видео и фото буйства стихииУраган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов: видео и фото буйства стихии

Непогода во Львове 30 июня (фото: facebook.com)

Ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов: видео и фото буйства стихии

Ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов: видео и фото буйства стихии

Ураган с мощным ливнем и градом снова накрыл Львов: видео и фото буйства стихииЛьвов накрыл ливень с градом и мощными шквалами (фото: facebook.com/igor.zinkevych / Варта 1)

Отметим, что по данным ГСЧС Украины, 1 июня на большей части территории страны будут наблюдаться дожди с грозой и градом, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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