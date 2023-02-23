Які три ознаки видають вік жінки на раз-два: їх помічають навіть чоловіки

Жінкам часто хочеться виглядати молодше за свій реальний вік, і вони для цього йдуть на різні хитрощі - використовують багато косметики, одяг, змінюють зачіски. Але є дрібні ознаки, які майже одразу допомагають визначити вік.

Які три ознаки у зовнішності вказують на вік жінки та їх швидко помічають чоловіки – читайте у матеріалі нижче.

Незначне провисання

З віком зв'язки та м'язи не справляються з підтримкою шкіри та м'яких тканин на їх місці. Овал обличчя при цьому втрачає тонус і здається, що шкіра ніби почала сповзати вниз. Ці процеси зазвичай запускаються після 35 років.

Допомогти уповільнити старіння шкіри та підтягнути її допоможуть лімфодренажні масажі. А ось захоплюватися різними філерами експерти не радять – шкіра стане ще важчою й провисання від цього може посилитися.

Припухлість під очима

Під час спілкування люди зазвичай дивляться один одному у вічі, тому будь-які зміни будуть помітні майже одразу. До таких змін відносяться синці та припухлості.

Вони можуть вказувати як на проблеми зі здоров'ям, так і на відсутність нормального сну. З віком припухлість часто з'являється, якщо нормально не виспатися і перед сном побалувати себе солоними та солодкими продуктами.

Кільця Венери

Найвірніша ознака, яку часто видає жіночий вік - це заломи на шиї, які ще називають кільцями Венери. Часом вони починають з'являтися і в молодшому віці й винна слабкість платизми - м'язи шиї, які відповідають за красу цієї зони.

Часто вона втрачає свою еластичність задовго до початку старіння організму. Можуть бути винні генетичні схильності, неправильний прикус чи неправильне положення голови під час сну. Також іноді виною може стати неправильна постава.

У 19 столітті жінки носили корсети й це формувало їхню поставу на багато років, оскільки корсет підтримував їхню спину ідеальною рівною. А сучасні красуні з юних років сидять біля комп'ютера у найнезручніших позах.