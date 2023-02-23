Какие три признака выдают возраст женщины на раз-два: их замечают даже мужчины

Женщинам часто хочется выглядеть моложе своего реального возраста, и они для этого идут на различные ухищрения - используют много косметики, одежду, меняют прически. Но есть мелкие признаки, которые почти сразу помогают определить возраст.

Какие три признака во внешности указывают на возраст женщины и их быстро подмечают мужчины - читайте в материале ниже.

Незначительное провисание

С возрастом связки и мышцы не справляются с поддержанием кожи и мягких тканей на их месте. Овал лица при этом теряет тонус и кажется, что кожа как будто начала сползать вниз. Эти процессы запускаются обычно после 35 лет.

Помочь замедлить старение кожи и подтянуть ее помогут лимфодренажные массажи. А вот увлекаться различными филерами эксперты не советуют - кожа станет еще тяжелее и провисание от этого может усилиться.

Припухлость под глазами

Во время общения люди обычно смотрят друг другу в глаза, поэтому любые изменения будут заметны почти сразу. К таким изменениям относятся синяки и припухлости.

Они могут указывать как на проблемы со здоровьем, так и на отсутствие нормального сна. С возрастом припухлость часто появляется, если нормально не выспаться и перед сном побаловать себя солеными и сладкими продуктами.

Кольца Венеры

Самый верный признак, который часто выдает женский возраст - это заломы на шее, которые еще называют кольцами Венеры. Порой они начинают появляться и в более молодом возрасте и виной тому слабость платизмы - мышц шеи, которые отвечают за красоту этой зоны.

Часто она теряет свою эластичность задолго до начала старения организма. Могут быть виноваты генетические предрасположенности, неправильный прикус или неправильное положение головы во время сна. Также иногда виной может стать Неправильная осанка.

В 19 веке дамы носили корсеты и это формировали их осанку на многие годы, так как корсет поддерживал их спину идеальной ровной. А современные красавицы с юных лет сидят возле компьютера в самых неудобных позах.