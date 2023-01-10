Які помилки у макіяжі вас сильно старять: експерт з краси поділилася лайфхаками

Експерт з краси та макіяжу Карен Беттс пояснила, які помилки при нанесенні макіяжу роблять вашу шкіру "втомленою та хворобливою". Деякі нюанси можуть зробити вас зовні набагато старшими.

Брови

За словами Карен, ультратонкі дугоподібні брови можуть бути ознакою старіння. Не варто добиватися, щоб у брів був "салонний вигляд". Дозвольте трохи природності.

Багато консилера під очима

Зараз з'явилося багато відео, де фахівці наносять консилер під очі. Однак велика кількість засобу може мати катастрофічні наслідки.

"У багатьох людей шкіра під очима трохи темніша, що може викликати спокусу нанести товстий шар. Однак це може призвести до того, що консилер залишиться в складках і їх підкреслить. Використовуйте завжди дуже легкий консилер, щоб він не підкреслював ваші лінії", - пояснила спеціаліст.

Також вона рекомендує вибирати відтінок, який трохи яскравіший за вашу шкіру - це додасть тепла та ілюзії молодості. А ось темніший відтінок матиме протилежний ефект.

Відсутність рум'янцю

Трохи рум'ян може стати ідеальним способом, щоб додати веселого та кокетливого кольору щокам. Якщо не використовувати рум'яна зовсім, то шкіра втратить життєву силу і здорове сяйво, створюючи стомлюючу ілюзію, яка вас старитиме.

Підводка на нижній лінії вій

Товста підводка тільки на нижній лінії вій може зробити ваші очі ще більш втомленими. І жодна кількість консилера ситуацію не врятують.

Експерт з макіяжу рекомендує використовувати замість підводки темні тіні для повік, щоб відполірувати їх для спокусливого димчастого образу.

Нанесення основи

Перед нанесенням тонального крему потрібно обов'язково наносити основу, інакше крем не триматиметься весь день. А ще тому, що тональний крем може забити пори та дрібні зморшки, що однозначно зробить вас старшими.

Праймер допоможе висвітлити шкіру і додасть ідеальну текстуру, а також додасть юності. Найкращий варіант - праймер з гіалуроновою кислотою, який зволожує шкіру і надає "ілюзію пружності".

Контурування

Надмірне захоплення спеціальними контурами для обличчя теж не підуть на користь, тому що вони залишають темні тіні та смуги. Якщо їх не змішати правильно з основою, вони створять лінії там, де їх немає і ваше обличчя стане виснаженим.

"Завжди слідуйте лініям своєї кісткової структури, дозвольте щітці ковзати по вилицях, лінії підборіддя та інших місць, які, на вашу думку, потребують більшої чіткості. Залежно від вашого типу шкіри, ви можете вибрати кремову або пудрову палітру тонів. Крем підходить для сухої шкіри, оскільки він зволожує, а пудра надає матовості жирній шкірі”, – рекомендує Карен.

"Через те, що світ макіяжу іноді здається мінним полем, багато людей вважають за краще поринути у світ перманентної косметики. І хоча завжди є "помилки" в макіяжі, то, як ви фарбуєте обличчя, зрештою залежить від вас і того, чого ви хочете досягти. Грати з макіяжем - це веселе та розслаблююче заняття, яке можна використати, щоб висловити те, що ви відчуваєте всередині, тому візьміть палетку та експериментуйте", - радить експерт.