Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стиліста
В сінньо-зимовому сезоні важливо тепло одягатися, щоб не застудитися. Щоб образ був стильним, варто знати, які головні убори будуть в тренді цього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.
Які головні убори будуть в моді
Стиліст розповіла, що в холодну пору без шапки важко обійтися. Шапка не тільки зігріє вас, а й може бути акцентом образу. Окрім стандартного варіанта модниці носять панами, кепки, берети і не лише.
В сезоні осінь-зима 2023-2024 будуть в моді такі трендові головні убори.
Теплі панамки
Це чудова альтернатива для тих, хто не хоче носити стандартну шапку.
Тепла та модна панамка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Берети
Такий головний убір впишеться хоч в образи із французьким шармом, хоч в аутфіти (образи) іншої стилістики.
Берет (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Бейсболки чи жокейські кепки
Носити цей головний убір можна не лише у теплу погоду.
Кепки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Балаклави
Більш ефектна та тепла заміна звичайної шапки.
Балаклави (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Капюшон
Це окремий елемент до верхнього одягу, який виглядає стильно.
Капюшон (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Шапки-бінні
Це улюблений фасон багатьох, який залишається популярним багато років, але від цього актуальність такого головного убору не зменшується.
Шапки-бінні (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Як визначити розмір шапки
Існує простий спосіб визначення розміру головного убору.
Найпростіший варіант - це вимірювання обхвату голови з допомогою сантиметрової стрічки. Для максимально точного результату стрічку слід розташувати на пару сантиметрів вище брів, пропустити вище вух і зімкнути на потилиці.
Проводити заміри зручно в сидячому положенні. У жінок не повинно бути пишних зачісок або об’ємних шпильок на голові.
Дану процедуру краще доручити сторонньому. Якщо ж замір проводиться самостійно, то слід зробити його 2-3 рази для одержання точного розміру.
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