Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стиліста

В сінньо-зимовому сезоні важливо тепло одягатися, щоб не застудитися. Щоб образ був стильним, варто знати, які головні убори будуть в тренді цього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram .

Які головні убори будуть в моді

Стиліст розповіла, що в холодну пору без шапки важко обійтися. Шапка не тільки зігріє вас, а й може бути акцентом образу. Окрім стандартного варіанта модниці носять панами, кепки, берети і не лише.

В сезоні осінь-зима 2023-2024 будуть в моді такі трендові головні убори.

Теплі панамки

Це чудова альтернатива для тих, хто не хоче носити стандартну шапку.

Тепла та модна панамка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Берети

Такий головний убір впишеться хоч в образи із французьким шармом, хоч в аутфіти (образи) іншої стилістики.

Берет (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Бейсболки чи жокейські кепки

Носити цей головний убір можна не лише у теплу погоду.

Кепки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Балаклави

Більш ефектна та тепла заміна звичайної шапки.

Балаклави (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Капюшон

Це окремий елемент до верхнього одягу, який виглядає стильно.

Капюшон (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Шапки-бінні

Це улюблений фасон багатьох, який залишається популярним багато років, але від цього актуальність такого головного убору не зменшується.

Шапки-бінні (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Як визначити розмір шапки

Існує простий спосіб визначення розміру головного убору.

Найпростіший варіант - це вимірювання обхвату голови з допомогою сантиметрової стрічки. Для максимально точного результату стрічку слід розташувати на пару сантиметрів вище брів, пропустити вище вух і зімкнути на потилиці.

Проводити заміри зручно в сидячому положенні. У жінок не повинно бути пишних зачісок або об’ємних шпильок на голові.

Дану процедуру краще доручити сторонньому. Якщо ж замір проводиться самостійно, то слід зробити його 2-3 рази для одержання точного розміру.