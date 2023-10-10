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Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стиліста

Вівторок 10 жовтня 2023 18:47
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Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стиліста Які головні убори будуть в моді у 2023 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

В сінньо-зимовому сезоні важливо тепло одягатися, щоб не застудитися. Щоб образ був стильним, варто знати, які головні убори будуть в тренді цього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.

Які головні убори будуть в моді

Стиліст розповіла, що в холодну пору без шапки важко обійтися. Шапка не тільки зігріє вас, а й може бути акцентом образу. Окрім стандартного варіанта модниці носять панами, кепки, берети і не лише.

В сезоні осінь-зима 2023-2024 будуть в моді такі трендові головні убори.

Теплі панамки

Це чудова альтернатива для тих, хто не хоче носити стандартну шапку.

Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стилістаЯкі головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стилістаТепла та модна панамка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Берети

Такий головний убір впишеться хоч в образи із французьким шармом, хоч в аутфіти (образи) іншої стилістики.

Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стилістаБерет (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Бейсболки чи жокейські кепки

Носити цей головний убір можна не лише у теплу погоду.

Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стилістаЯкі головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стиліста

Кепки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Балаклави

Більш ефектна та тепла заміна звичайної шапки.

Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стиліста

Балаклави (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Капюшон

Це окремий елемент до верхнього одягу, який виглядає стильно.

Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стиліста

Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стилістаКапюшон (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Шапки-бінні

Це улюблений фасон багатьох, який залишається популярним багато років, але від цього актуальність такого головного убору не зменшується.

Які головні убори будуть в моді цієї осені та взимку: фотоприклади від стиліста

Шапки-бінні (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Як визначити розмір шапки

Існує простий спосіб визначення розміру головного убору.

Найпростіший варіант - це вимірювання обхвату голови з допомогою сантиметрової стрічки. Для максимально точного результату стрічку слід розташувати на пару сантиметрів вище брів, пропустити вище вух і зімкнути на потилиці.

Проводити заміри зручно в сидячому положенні. У жінок не повинно бути пишних зачісок або об’ємних шпильок на голові.

Дану процедуру краще доручити сторонньому. Якщо ж замір проводиться самостійно, то слід зробити його 2-3 рази для одержання точного розміру.

Раніше ми повідомляли, що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити цей стиль взагалі.

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